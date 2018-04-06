بعد تهديدات ضرب الخرطوم بالباليستي.. سودانيون يسخرون من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

هددت مليشيا الحوثي الإيرانية، السودانيين بضرب الخرطوم بالصواريخ الباليستية، وذلك عقب مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأ السودانيون إلى السخرية من ذلك التهديد بطريقتهم الخاصة؛ حيث سخر أحدهم قائلًا: ” شدوا الأحزمة انتظارًا للصاروخ الحوثي ” ، بينما قال آخر: ” متى يصل صاروخ الحوثي إلى الخرطوم سنتدبر حالنا ونلوذ بمقر قناة الجزيرة ” .

وفي نفس السياق، أوضح السودانيون أن تهديدات الحوثيون الضعيفة وزعيمهم عبدالملك الحوثي، جعلتهم يتذكرون انتفاضة حكومتهم الشهيرة قبل نحو عامين، حين قررت طرد الإيرانيين من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران على خلفية نشاطها السري.