بالصور.. رئيس المراسم الملكية يزور مدينة التدريب بالحرس الملكي

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، معالي رئيس المراسم الملكية الاستاذ خالد بن صالح العباد، يوم أمس في مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة، وذلك بمناسبه العرض السنوي للدورات المنعقدة في معهد الحرس الملكي للأمن والحماية بالثمامة، وتخريج عدد من دورات الفرد الاساسي.

بدأت الزيارة بمشاهدة عدد من العروض الحيه في جناح الرماية بالمعهد والتي اشتملت على رماية القناصة والرماية التكتيكية ومهارات صد الهجوم والرماية من العربات والدرجات النارية. ورماية الطيران الامني بالحرس الملكي على الاهداف الثابتة والمتحركة .بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً حياً لدورات مهارات واساليب الاقتحام. حيث اشتملت هذه العروض علي مهارات التعامل مع الارهابيين في المباني والمدن وتخليص الرهائن والنزول من الطائرات العامودية واستخدام القناصة في السيطرة عل الهجوم المباغت .

وأعد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم القى قائد معهد الحرس الملكي للأمن والحماية اللواء محمد بن فهد الهديان. كلمة رحب فيها بالحضور وثمّن مشاركتهم نجاحات المعهد مبيناً اهمية التدريب ومواصلة التطوير مشيداً بما وصل اليه معهد الحرس الملكي من تطور وتميز واحترافيه على جميع الأصعدة العلمية والتدريبية حتى اصبح خريجو المعهد يشار لهم بالاحترافية والتميز في جميع المحافل والمهمات الموكلة لهم.

وأوضح ان هذا التميز جاء بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومتابعة سمو ولي عهد الامين والاشراف المباشر من معالي رئيس الحرس الملكي سائلا الله ان يحفظ لبلاد الحرمين عزها واستقراره.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً حي لدورة القيادة التخلصيه والتي عقدت لسائقي المراسم الملكية وعرضاً لفرضيات امن وحماية الشخصيات الهامه وصد الهجوم .عقبه استعراض رمزي للمعدات والاليات بالحرس الملكي وعرض للطيران الامني بالحرس الملكي وفي ختام الحفل قدمت الشهادات والهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة، حضر الحفل عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكرين وكبار ضابط الحرس الملكي وعدد من منسوبي المراسم الملكية.

