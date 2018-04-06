أسباب تجعل الهلال الأقرب للفوز في كلاسيكو الحسم

نواف السالم(صدى):

يترقب جماهير الكرة موقعة الأهلي والهلال، المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين، بحماس وشغب.

وأدى تقلص الفارق بين الأهلي والهلال إلى جعل المباراة ونتيجتها غير متوقعة بشكل كبير، حيث بذل الأهلي مجهود مميز حتى استطاع أن يجعل الفارق نقطة واحدة.

وعلى جانب أخر على الرغم من صعوبة التوقع إلا أنه يوجد عدة عوامل تجعل الهلال الأقرب للفوز في تلك المعركة الحاسمة.

في البداية يسعى الزعيم إلى اقتناص لقب الدوري بعد أن أصبح المسابقة الوحيدة التي ينافس عليها عقب الخروج من كأس الملك والمواجهة الأسيوية، حيث يدرك الأزرق أن الهزيمة غدًا خيار غير متاح أمامهم.

وفي السياق ذاته تقف الأرقام بجانب الهلال هذا الموسم، حيث بلغت دقة تسديدات لاعبي الأزرق هذا الموسم 43.4%، بواقع 343 تسديدة، منها 149 على المرمي.

كما أبرزت الأحصائيات أن لاعبو الزعيم هم الأكثر تمريراً بين فرق الدوري، بواقع 13479 تمريرة، بدقة وصلت إلى 85.3%، هي الأعلى أيضاً بين لاعبي الدوري جميعاً.

ونجح لاعبو الهلال في افتتاح التسجيل 14 مرة خلال مبارياتهم، لم يتذوقوا في أي مرة منهم طعم الخسارة، وكان الفوز حليفهم في 11 مباراة، وحققوا ثلاثة تعادلات.