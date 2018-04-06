التحفظ على مجموعة من ” جماعة التبليغ ” باتت في مصلى للنساء بالفروانية

خالد الظفيري(صدى):

أكد صلاح الشلاحي، مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية بالكويت، أن قرار عدم دخول جماعة التبليغ إلى المساجد إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الإدارة، ليس بهدف المنع من دخول المساجد، ولكن لعدم المبيت بها دون علم الإدارة.

وأوضح ” الشلاحي ” أن ذلك جاء عقب أن قامت مجموعة من جماعة التبليغ بالمبيت في مصلى للنساء في أحد مساجد منطقة اشبيليه، مما أدى إلى شكوى السيدات اللاتي فوجئن بوجودهم؛ الأمر الذي تسبب في استدعاء الشرطة والتحفظ عليهم.