بالفيديو والصور.. الرياح تضع ترامب في موقف محرج

واشنطن(صدى):

عصفت الرياح الشديدة بالشعر الهش للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، أثناء ركوبه طائرة الرئاسة أمس.

حيث تعرض ” ترامب ” لهذا الموقف عندما كان يلوح بيده في الهواء مودعًا من حوله بقاعدة اندروز الجوية، لتقلب الرياح الشديدة شعره رأساُ على عقب وتجعله يتطاير في الهواء، وتفسد تسريحة شعره في مشهد محرج.

حيث ظهر منكوش الرأس، كما ظهر شريط فيديو للرئيس، وهو يحاول أن يحافظ على شعره من الطيران، عن طريق تسريحه بيده ليتلاشى موقفه المحرج.

كما واجه الرئيس الأمريكي خلال صعوده إلى طائرة ” إير فورس وان ” في قاعدة اندروز الجوية المشتركة قبل أن يسافر إلى ويست فرجينيا.