كوميكس ساخرة وكوميدية على لعبة الانتحار ” الحوت الأزرق “

متابعات(صدى):

علق رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بسخرية على لعبة ” الحوت الأزرق ” ، وذلك عن طريق تداول ” الكوميكس ” الكوميدية والساخرة بشأنها.

وقال أحد مستخدمي ” تويتر ” : ” حوت أزرق إيه ده للعيال التوتو إحنا بنشجع الزمالك ” ، بينما علق آخر ” في لعبة حلوة أوي للستات بتخسس بسرعة وبتجيب نتيجة فعالة “، فيما قال آخر ” لعبة الحوت الأزرق.. قنبلة انتحار “.

والجدير بالذذكر أن تلك اللعبة تستهدف الأطفال والمراهقين وتعتمد على عدد من الخطوات التي ينفذها اللاعب وعن طريقها يتم أخذ الكثير من بياناته الشخصية، وإن لم ينفذ شروط اللعبة يتم تهديده بهذه المعلومات الخاصة مما يدفع البعض للانتحار.