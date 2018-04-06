ضبط سيارة بها لحوم ومواد غذائية فاسدة بـ ” الليث “

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية الشرقية بمكة المكرمة كميات من اللحوم غير الصالحة محملة في سيارة عند نقطة تفتيش كيلو عشر بطريق الليث.

نجحت بلدية الشرقية بمكة، في ضبط سيارة محملة بلحوم غير صالحة على طريق الليث.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية، إنه ورد إليهم بلاغًا حول السيارة؛ وعقب تفتيشها اتضح أنها محملة بكمية من اللحوم وبعض المواد الغذائية المطبوخة وغير الصالحة.

وسحبت البلدية السيارة وأتلفت اللحوم التي بلغت 3 ذبائح ، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .