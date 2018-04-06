مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح(صدى):

تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق والسريعة.

وطالب نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير الرائد عبدالاله بن سعيد الشهراني، بإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية أخذ الحيطه والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول اليها اثناء هطول الأمطار وجريان السيول، متمنين السلامة للجميع.

يأتي ذلك نظرا لما يردنا من التنبيهات والتقارير من الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لبعض التقلبات الجوية واحتمالية هطول الأمطار على منطقة عسير مع استمرار نشاط الرياح السطحية وللحفاظ على سلامة الجميع.