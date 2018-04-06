النظام السوري يفرض التراخيص على إنشاء صفحات على ” فيسبوك “

دمشق(صدى):

كشف دياب الحمد، رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، عن تنظيم أكثر من 800 ضبط بحق مخالفين معظمها لفئات عمرية من الشباب تحت عمر 25 سنة.

وأوضح ” الحمد ” أن هناك أطفال يديرون صفحات فيسبوك وصل عدد متابعيها إلى 50 ألف متابع، بينما أكد على أهمية الحصول على ترخيص لإنشاء صفحات على موقع فيسبوك.

وفي نفس السياق، أشار دياب الحمد إلى: ” أن عدد الضبوط في العام الحالي بلغت نحو 243 بينما في العام الماضي بلغت نحو 592 ضبطًا جميعها تتعلق بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل ونشر معلومات خاطئة والنصب والاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وتداول اسعار الصرف عبر الشبكة على صفحات فيسبوك و ” هذا يعتبر جريمة ” .

كما أكد أنه: ” تم تنظيم 38 ضبطًا متعلقة بالإساءة لرموز الدولة كلها جاءت نتيجة شكاوى عبر المؤسسات، وحاليًا يتم التحقيق بقضية حول إنشاء صفحة مزورة باسم أحد الوزراء، وأنه لم يفوض بإنشائها ” .