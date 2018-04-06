أمطار وبرد ورياح.. 6 حالات متقلبة تشهدها مناطق المملكة اليوم

حمود العنزي(صدى):

أكد خبراء ومحللو الطقس، أن المملكة ستتعرض إلى تقلبات جوية سريعة عددها 6 حالات متقلبة طوال اليوم الجمعة، وكذلك استمرار هطول الأمطار التي تصل إلى ذروتها.

وأوضح الخبراء، أن الأمطارالتي ستتواصل إلى أيام مقبلة سيصاحبها سقوط زخات من البرد، مضيفين أن الرياح اليوم متقلبة السرعة والاتجاهات.

وتوقع الخبراء هطول الأمطار على ” أجزاءٍ ” من مناطق: مكة وحائل والقصيم والزلفي وسدير والوشم والرياض والشرقية وحفر الباطن والحدود الشمالية، ومنها رفحاء والجوف، إضافة إلى الباحة وعسير.

كما توقعوا هبوب رياح هابطة مصاحبة للسحب الركامية والمثيرة للغبار في مواقع عدة، خاصة في الوسطى، وجزئياً في الشرقية والشمال الشرقي، فيما تنشط الرياح الشرقية في الشرقية والرياض وقد تثير الغبار في بعض الأماكن المفتوحة.