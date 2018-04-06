رجل يغتصب طفلا ويهدده بنشر صور جنسية له

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل مغربي يبلغ من العمر ” 54 عاماً ” على اغتصاب طفل لم يتجاوز الـ 13 عاماً من عمره، عقب تخديره، وإجباره على تلبية رغبانه بتهديده بنشر صور جنسية له .

وتمكنت الشرطة المغربية من ضبط الرجل الخمسيني بتهمة اغتصاب طفل قاصر ، عقب تقديم شكوى من والد الطفل، يخاطب بها الشرطة لحماية ابنه من براثن رجل يمارس عليه سلوكيات جنسية مقشينة تحت التهديد .

وكشف والد الطفل في الشكوى، أن حيلة انطلت على ابنه كي يرافق المتهم إلى بيته بسيدي موسى بمدينة سلا المغربية ، والذي اهداه كأس ” رايبي ” ممزوجا بمخدر، وعند فقدان الطفل وعيه مارس عليه المتهم ساديته، وبعد استفاق الطفل لم يتوان المتهم من تهديده بنشر صور ممارسة الجنس في المواقع الاجتماعية في حال عدم تلبية رغباته الجنسية كلما طلب منه ذلك.