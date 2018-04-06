بالصور.. أحياء الطائف تشهد أمطارا غزيرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت محافظة الطائف، اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل من أحياء: السر، قيا، العطيف، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة داخل أحياء المحافظة.

من جانبه، نبه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية؛ حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن تلبد السماء بالغيوم يشير إلى استمرار هطول الأمطار، مؤكداً على ضرورة ابتعاد الأطفال عن المستنقعات المائية، وعدم الجلوس قربها.