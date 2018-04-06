7 وافدين في قبضة شرطة الدمام .. والتهمة ” نصب واحتيال “

نايف السالم(صدى):

وقع سبعة وافدين من جنسية آسيوية، في قبضة شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على خلفية ارتكابهم عمليات نصب واحتيال على المواطنين والمقيمين.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، بأن عمليات نصب واحتيال تم رصدها، تتمثل في الاتصال بالضحايا هاتفياً أو بالرسائل ومن ثم إيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بحوالات مالية للحصول على الجائزة.

وأشار ” الرقيطي ” ، إلى أن المتهمين يستدرجون الضحايا ويستولون على مبالغ مالية منهم، من خلال الحصول على معلومات بنكية تخصّهم، أو إجراء الحوالات، أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة.

وقادت الإجراءات البحثية والميدانية لشرطة الدمام، إلى تحديد هوية المتهمين وأماكن إقامتهم، حيث تم ضبط بحوزتهم مجموعة من الهواتف وشرائح الاتصال المتعدّدة المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال، و تم توقيفهم لحين استيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة؛ ومن ثم إحالتهم وأوراق القضايا إلى النيابة العامة.