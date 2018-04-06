ضبط وافد ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة منطقة الرياض، في ضبط وافد عربي ابتز مواطنة بنشر صورها؛ بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكانت الهيئة تلقت بلاغا من مواطنة، يفيد بتعرضها لواقعة ابتزاز من أحد الوافدين العرب الذي يقيم بالرياض، بنشر صورها إذا لم تعطيه مبلغًا ماليًا .

وأوضحت المواطنة أنها أرسلت إليه الأموال في المرة الأولى؛ إلا أنه تكرر مطلبه مع زيادة المبلغ؛ مدعمة بلاغها بالأدلة والشواهد.

وبناءً على بلاغ المواطنة تحركة الشرطة بالتعاون مع الهيئة لضبط الوافد.