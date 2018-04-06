مورينيو يضم ثلاثي الريال.. ودي خيا وبوغبا المقابل

نواف السالم(صدى):

يتجه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى التعاقد مع ثلاثي الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقكر مورينيو في التعاقد مع كلا من غاريث بيل وتوني كروس ولوكا مودريتش؛ للانتقال إلى صفوف اليونايتد.

وقالت مصادر إن ريال مدريد لن يعرقل مفاوضوات مورينيو؛ لالحصول على غاريث بيل لكنه لن يكون بنفس المرونة في ما يخص توني كروس و لوكا مودريتش.

ومن المرتقب أن يقدم اليونايتد ديفيد دي خيا و أنتوني مارسيال و بول بوغبا لإقناع فلورنتينو بيريز و الحصول على ثنائي خط وسط النادي الملكي.