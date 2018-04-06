بالصور.. انطلاق ” ماكلارين ” السباقية المستقبلية ببساطة رائعة

ووكينغ(صدى):

لدى ماكلارين بعض الأمور المثيرة في أعمالها، ولا شيء أكثر اثارة من من BP23 ‘hyper-GT’. ومع ذلك ، فانها ستكون أقل اثارة بالمقارنة مع هذا التصور التخيلي لماكلارين سباقية من قبل الفنان رافي شارما.

وقد تم تصميم السيارة كسيارة سباقية تجمع بين العديد من التكنولوجيا المتطورة حيث تأتي بمحركات كهربائية داخل العجلات مع ملفات فائقة التوصيل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الجزء الخلفي من السيارة على خزان صغير من النيتروجين السائل الذي يمكنه تبريد الموصلات الفائقة إلى -197 درجة مئوية.

وتلعب الديناميكا الهوائية أيضا دورا مهما في هذه السيارة الفائقة والمقصورة الخاصة بها مدمجة للغاية. كما توجد فتحات الهواء الكبيرة في مقدمة السيارة التي تعمل على تدفق الهواء حول مقصورة السيارة قبل اتجاهها للعجلات الخلفية بالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة على بنظام الديناميكا الهوائية النشطة في مشتت الهواء الخلفي، المصدات، ومداخل الهواء الأمامية والخلفية.

ويمكن القول إن سيارة أستون مارتن فالكيري هي أكثر سيارات الأداء غير التقليدية ومع ذلك، هذه النسخة من ماكلارين تأخذ الأمور لمستوى جديد.

