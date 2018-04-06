بالفيديو.. شاب سوداني يذهل الحضور بتقليده لشيرين عبد الوهاب

أماني الغامدي(صدى):

انتشر على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” ووسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سوداني موهوب وهو يقلد صوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر غنائه أغنية ” أسهلهالك ” للفنانة ليلى غفران.

وصدم الشاب الموهوب كل من شاهد الفيديو، والحاضرين بتقليده لشيرين بطريقة تجعل من الصعب علينا التفريق بين صوت الفنانة الأصلي وصوته.

مع العلم أن شيرين الآن تستعد لحفل زفافها من الفنان حسام حبيب يوم السبت المقبل، في حفل زفاف صغير يقتصر على المقرّبين فقط من العروس والعريس.

