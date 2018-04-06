وظائف شاغرة بشركة الصحراء للبتروكيماويات

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة الصحراء للبتروكيماويات، إنه لديها عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل الصناعية.

وقالت إن الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– محلل التدقيق الداخلي.

– مهندس/ أخصائي صحة صناعية.

– محاسب- الميزانية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: هنا .