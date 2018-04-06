” أمن الدولة ” تكشف عن أول موقوف كيني.. والعدد الإجمالي للموقوفين وجنسياتهم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن إيقاف 46 مشتبهًا خلال الـ 15 يومًا الماضية بينهم 13 تركيًا، حيث بلغ عدد الموقوفين من حاملي الجنسية التركية 17 تركيًا.

وأوضحت أنه تمكنت من إيقاف أول شخص يحمل الجنسية الكينية على خلفية قضايا أمنية، بينما تم إيقاف 19 مواطنًا ليرتفع عدد الموقوفين السعوديين إلى 4417 فردًا.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى إنه تنوعت جنسيات الموقوفين في الـ 15 يومًا الماضية، حيث اشتملت على موقوف واحد من نيجيريا ومصر وكينيا، واثنين من حاملي الجنسية الأفغانية ليصل العدد الإجمالي من ذات الجنسية إلى 7، بينما بلغ عدد الموقوفين من حاملي الجنسية المصرية 70 شخصًا.