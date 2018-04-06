تخبط في الشرقية بعد إصابة طفلة بـ ” الجرب “

نايف السالم(صدى):

تضاربت التصريحات حول وصول مرض الجرب إلى طلاب المنطقة الشرقية، ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادرنا عن وصول أول إصابة لطفلة إلى مستشفى بالجبيل، نفت صحة الشرقية هذا الأمر.

وكانت طفلة تبلغ 4 سنوات من العمر، قد تم نقلها إلى مستشفى في الجبيل التابعة للمنطقة الشرقية، للتأكد من الإصابة، وبعد أن أقر المستشفى بإصابة الطفلة سارع والدها بنقلها إلى خارج المملكة لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أكدت صحة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع تعليم المنطقة، على عدم وجود أي حالة جرب بالمنطقة.