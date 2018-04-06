” الخدمة المدنية ” تكشف عن 88 ألف وظيفة شاغرة بقطاعات الدولة

حمود العنزي(صدى):

كشف التقرير السنوي لوزارةالخدمة المدنية، الذي يناقشه الشورى، وقامت جريدة ” الرياض ” بنشره، عن توفر 88 ألف وظيفة شاغرة، وجاءت كالتالي:

– 22556 وظيفة في هئية التدريس والمحاضرين والمعيدين، بجامعات المملكة.

– 39759 وظيفة صحية.

وناشدت لجنة الإدارة، وزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة تفصليلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.