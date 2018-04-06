نشر : منذ 2 ساعتين 2٬477 3 الاخبار المحلية الشيخ سعود الشريم يغلق حسابه على ” تويتر “ نايف السالم(صدى): أغلق الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دون سابق إنذار. وقالت مصادر إن الشيخ هو من قام بإغلاق حسابه بنفسه رغبة منه بذلك. الوسوم:تويتر, سعود الشريم, يغلق
طلال[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ماجد[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يعني هيك
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 1 ساعة
حسابه واهو حر فيه , يعلقه او يغلقه او يهجره , اين المشكله