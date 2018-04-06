الشيخ سعود الشريم يغلق حسابه على ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

أغلق الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دون سابق إنذار.

وقالت مصادر إن الشيخ هو من قام بإغلاق حسابه بنفسه رغبة منه بذلك.