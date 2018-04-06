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الشيخ سعود الشريم يغلق حسابه على ” تويتر “

الشيخ سعود الشريم يغلق حسابه على ” تويتر “
نايف السالم(صدى):

أغلق الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دون سابق إنذار.

وقالت مصادر إن الشيخ هو من قام بإغلاق حسابه بنفسه رغبة منه بذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة

ليش يعني هيك

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