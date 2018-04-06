مصفاة ساتورب تعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لذوي الخبرة والخريجين الجدد.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل، لافتة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مدير الشبكة والاتصالات.

– رئيس أمن المعلومات.

– محلل أنظمة.

– مستشار أمني.

– مساح بحري.

– مدقق داخلي.

– مفتش صيانة.

– منسق التدريب التعاوني.

– قائد أول مجموعة التفتيش.

– مستشار عقود.

– خريجو الهندسة كيميائية.

– خريجو إدارة الموارد البشرية.

وأشارت ” ساتورب ” إلى أن التقديم يبدأ من 5 أبريل 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: هنا