محمد حماقي يهدي أغنيته ” أحلى حاجة فيكي ” للمملكة وشعبها

أماني الغامدي(صدى):

بدأ حفل الفنان المصري ” محمد حماقي ” ، قويا من حيث الحضور من مختلف الجنسيات العربية وحمل لافتة ” كامل العدد ” ، بالإضافة إلى التجهيزات العالمية من مسرح وإضاءة، كما زاد من إثارة الأجواء الأسلوب التشويقي الذي قدم به الإعلامي ” فيصل الزهراني ” لفقرة حماقي.

ووجه كلامه للجمهور، قائلا: ” من تبغون يطلع علي المسرح ” ليرد عليه الآلاف من الجمهور قائلين بصوت مرتفع ” حماقي “.

واستطرد الزهراني، ” الفنان الجميل الذي ينتظره محبيه بالمملكة العربية السعودية في أولى حفلاته بها و نرحب بالميجا ستار ” محمد حماقي ” وسط صرخات وهتافات المعجبين.

من جانبه افتتح حماقي حفله بأغنية ” فات ” بعدها حرص على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها ” على إيه ” ، ” كان وكان ” ، ” ما بلاش ” ، ” اللي اختاره قلبي ” ، “من قلبي بغني ” ، ” تعرفه ” ، وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات المعجبين.

وحرص الميجا ستار محمد حماقي على إهداء أغنية ” أحلي حاجة فيكي ” للمملكة العربية السعودية وشعبها، وهو ما زاد من أجواء الإثارة وهى السمة المميزة للحفل ووعد بتكرار الحفل مرة أخرى قريبا.

حيث يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب ” 360 ” ومحمد عبد التواب ” LIVE ” وأشرف على فقرة حماقي من صوت وتجهيزات منظم الحفلات وليد منصور ومصمم المسارح الشهير تامر فوزي وكان بصحبة النجم في رحلته من بيروت لجدة حمدي بدر.

وتخلل الحفل كلمة للنجم محمد حماقي أشار فيها إلى سعادته بتأهل منتخبي مصر والسعودية لنهائيات كأس العالم، وتمنى لهما التوفيق وأنه لم يكن يرغب في تواجدهما بنفس المجموعة.