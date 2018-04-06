تركي الفيصل يؤكد سير جامعة الفيصل نحو تحقيق مباديء الملك فيصل

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل, سير جامعة الفيصل نحو تحقيق مباديء الملك فيصل ” رحمه الله ” .

وقال: ” نحن نسعى لتحقيق تلك المبادئ والملك فيصل ” رحمه الله ” ترك ارث كبير يصعب على اي شخص ان يبلغه في مده قصيره, ولكن الحمد لله الجامعة سائره على الطريق وان شاء الله سنبلغ ذلك المنال ” .

جاء ذلك في تصريحات صحافيه عقب رعايته امس الاول حفل تخريج 153 طالبة و89 طالباً من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل.

ونوه الأمير تركي الفيصل بالانجازات التي حققتها جامعة الفيصل في غضون العشرة سنوات الماضية وقال: ” انجازات الجامعة تشهد بنجاحها, فالجامعة تبؤات المركز الثاني من بين الجامعات السعودية والسابع عربيا في تصنيف التايمز لمؤشرات التعليم العالي لعام 2018م وهذا تحقق في عمر عشر سنوات للجامعة, وباذن الله سنصبوا الى ماهو اعلى من ذلك ” .

واستهل الحفل بمسيرة أعضاء هيئة التدريس, ثم أعلنت أسماء الخريجات والخريجين من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.

ثم ألقى د.محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل كلمة استعرض فيها عدد من انجازات طلبة جامعة الفيصل, وقال ان طلاب كلية الطب حصدوا 6 مراكز من بين العشرة مراكز الاولى في امتحان الـ ” progress test ” بين 17000 طالب وطالبة من 22 كلية طب على المستوى الوطني وهو مؤشر جوهري ولافت في تقييم الجودة وسلامة المعايير الأكاديمية .

وتابع ” ال هيازع ” : ” تم قبول جميع خريجي الكلية المتقدمين في برامج الزمالة الداخلية، علماً ان نسبة القبول في هذه البرامج على المستوى الوطني تقارب ال 50% فقط. كما تم قبول 12 خريجا من بين 14 متقدماً من خريجي كلية الطب ببرنامج الماتش للزمالة الأمريكية هذا العام، وحققت إحدى طالبات كلية الطب بجامعة الفيصل اعلى درجة في إمتحان الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية في الستة أشهر الماضية، ومن المحاولة الاولى وكذلك هو الحال لطلاب وطالبات علوم الحياة والذين نشروا العديد من الأوراق العلمية في مجلات عالمية مرموقة ” .

وفي ختام الحفل شاهد الحضور فيلماً حول الجامعة وتخصصاتها ثم القيت كلمة الخريجين، بعد ذلك أدى الخريجون القَسم.

