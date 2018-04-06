4 زيوت تمنحك بشرة ناعمة كالأطفال

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة في التجميل والموضة ، عن 4 أنواع من الزيوت، التي أثبتت فعالياتها، ودخلت في تركيبات الكثير من منتجات التجميل، وهي الزيوت التي يمكن أن توفّر لكل النساء الجلد الناعم والبشرة المثالية كالأطفال مدى الحياة.

1- الزيت العضوي

يُطلق عليه في المملكة المغربية اسم “الذهب السائل”، لما له من فوائد جمالية عديدة، وهو يحتوي على فيتامين E والبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، كما يقوّي الشعر، ويعمل على الترطيب الفائق للبشرة.

2- زيت جوز الهند

هذا الزيت يُعتبر معجزة طبيعية للجسم كله، خاصة الوجه والشفتين، حيث يخلصكِ من جفاف الجلد، لأنه مليء بالأحماض الدهنية المُغذية التي تساعد على إبقاء خلايا الجلد رطبة.

3- زيت اللوز

من المعروف أن اللوز مليء بالدهون الجيدة وأحماض الأوميغا 3 التي تجعل هذا الزيت مرطبا للجسم فائق النعومة، فضلاً عن أنه مضاد للحساسية، ويعمل على تخفيف أعراض الأكزيما والصدفية أيضا.

4- زيت بذور العنب

يدخل هذا الزيت في تركيب العديد من الكريمات المضادة للشيخوخة؛ لأنه يساعد على استعادة الكولاجين؛ ما يعني أنه يليّن الخطوط ويساعد البشرة على البقاء ثابتة، كما أنه مضاد للأكسدة، ويساعد في تهدئة الالتهابات.