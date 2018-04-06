قرار روسي بشأن النفط بعد ساعات من حديث ولي العهد مع التايم

موسكو(صدى):

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هناك اتفاق تعاون بين موسكو ومنظمو أوبك، لتخفيض نتاج النفط قد يمتد لأجل غير مسمى، حين ينقضي في نهاية العام الاتفاق الحالي الهادف لكبح إنتاج النفط.

يأتي هذا التصريح، كأول رد فعل روسي رسمي، بعد ساعات من حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مع مجلة التايم الأمريكية، والذي أكد فيه أن الطلب على النفط يزداد وفقًا لتوقعات أرامكو حتى عام 2040.

أضاف سمو ولي العهد، أن التحليلات العالمية تتوقع أن الطلب سيستمر في الارتفاع حتى عام 2030، ما يعني 1.5 بالمائة كل عام، ثم يتراجع بعد ذلك

وكان ولي العهد قد أعلن أن هناك تعاون طويل الأمد بين المملكة وروسيا لضبط أسواق النفط من خلال تخفيض المعروض.

يذكر أن روسيا ودول أخرى كانت قد دخلت مع منظمة الدول المصدرة للبترول في اتفاق منذ يناير 2017 لمدة 6 أشهر لتخفيض إنتاج النفط تم تمديده حتى نهاية العام الجاري.