البحرين تمتلك أكبر احتياطيات من النفط عالميا

المنامة(صدى):

كشفت البحرين عن اكتشاف مكامن جديدة للنفط المحكم والغاز العميق قبالة ساحلها الغربى، والتي تضم كميات كبيرة من النفط فى خليج البحرين لا تقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم، وبين 10 تريليونات، و20 تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق.

وأصبحت البحرين على رأس قائمة أغنى الدول من حيث توفر هذه الاحتياطيات، باحتياطيات تصل إلى 80 مليار برميل، وحوالى 10-20 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أزاحت روسيا التي تأتي في المركز الثاني والتي تمتلك نحو 75 مليار برميل من النفط الصخرى، بينما تصل تقديرات الغاز الصخرى إلى 285 تريليون قدم مكعب.