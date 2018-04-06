” ABB ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة “ ABB ” السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لديها

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بمناطق المملكة في كل من الرياض، والخبر.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الآتية:

– أخصائي أول مبيعات- التحليلات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، أو الكيميائية).

– مدير تسويق المنتجات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وقالت إنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنا : هنا.