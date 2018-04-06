وظائف صحية شاغرة بمدينة ” الملك فهد ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– استشاري الطب الطبيعي وإعادة التأهيل: درجة الدكتوراه في تخصص الطب الطبيعي وإعادة التأهيل.

– استشاري طب الأسنان: درجة الدكتوراه في تخصص جراحة الأسنان.

– استشاري استعاضة أسنان: درجة الدكتوراه في تخصص جراحة الأسنان.

وأشارت المدينة، إلى أن التقديم مُتاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.

وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي: هنا