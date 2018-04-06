خبير منشطات: صلاح لن يشارك بالمونديال ومصر تصريحاتها مغلوطة

طلال الغامدي(صدى):

لفت خبير لوائح المنشطات، محمد بيومي، إلى أن المحترف المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح، لن يشارك بالفعل مع منتخب مصرفي مونديال روسيا إذا تكرر غيابه أكثر من مرة عن إجراء كشف المنشطات.

وأشار ” بيومي ” إى أن التصريحات التي صرح بها المنتخب المصري واتحاد الكرة بأن الأمر ليس خطير، وأن اللاعب غير مهدد،هي مجرد تصريحات مغلوطة.

وأضاف:” تصريحات المسؤولين في مصر مغلوطة، الأمر ليس بالسهل.. ليس بتلك البساطة التي يصورها البعض.. في الماضي كان يتم إجراء كشف المنشطات بعد البطولة وانتهاء المنافسات، لكن وكالة مكافحة المنشطات “ وادا ” منذ 4 سنوات بدأت في تغيير نظام عملها، بإخطار كل الاتحادات التي تشارك في مسابقات عالمية ودولية بإرسال كل برامج الإعداد الخاصة بها قبل أي بطولة، وكل المعلومات الخاصة عن اللاعبين “.

وتابع: ” تذهب وادا، بعدما تحصل على برامج الإعداد، إلى معسكرات الفرق لإجراء كشف المنشطات، وإذا تغيب لاعب أكثر من مرة يتم إيقافه “.

واستكمل: ” عدم إجراء صلاح كشف المنشطات في المعسكر الماضي ليست مسؤوليته وحده، بل مسؤولي المنتخب أيضاً “.

يجدر الإشارة أنه انتشرت الأنباء الأيام الماضية حول تهديد الفيفا لصلاح بالغياب عن المونديال بسبب تغيبه في مناسبتين عن اختبار المنشطات، الذي يجرى بصفة دورية على لاعبي المنتخبات المترشحة لهذه المسابقة، إلا أن الاتحاد المصري أكد أن اللاعب سيلعب بصفة مؤكدة في روسيا2018.