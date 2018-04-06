قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات ” جمعة الكاوتشوك ” وإصابة العشرات

القدس المحتلة(صدى):

توافد المئات من الشبان الفلسطينيين، منذ الصباح الباكر لليوم الجمعة، من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، منطلقين نحو مناطق الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع.

وقابلت قوات الاحتلال الصهيوني، المسيرات التي تهدف لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض بمسيرات العودة تحت شعار ” جمعة الكاوتشوك ” ، بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين فيها.

وأسفر إطلاق الرصاص الحي، عن إصابة العشرات من الشبان الفلسطينيين، بجروح متفاوتة، كما من المتوقع أن يسقط قتلى ويعتقل آخرين، خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن ” جمعة الكاوتشوك ” هو شعار يرفعه المشاركون فى الفعاليات السلمية من أبناء قطاع غزة على مقربة من السياج الفاصل الحدودي بالمناطق الشرقية والشمالية من القطاع، لإشعال آلاف الإطارات في الجمعة الثانية من إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض بمسيرات العودة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين.

كما استشهد فلسطينياً اليوم الجمعة، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع إسرائيل على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين فى المواجهات مع الجنود الإسرائيليين والتي بدأت يوم 30 مارس إلى 20 قتيلًا.