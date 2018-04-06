التحقيق مع إعلامية شهيرة لإساءتها للأنبياء والمملكة بفيديو ساخر

أماني الغامدي(صدى):

أتخذت السلطات الكويتية الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفاشينيستا والمذيعة عائشة البدر، بإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، عقب تقديم شكوى ضدها لإساءتها للأنبياء والمملكة.

حيث نشرت عائشة البدر مقطع فيديو ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخرت به من رؤيا تتعلق بكل من إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، كما اتهمت سابقاً بإساءتها للمملكة.

وفي نفس السياق خرجت عائشة البدر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، نفت فيه إساءتها للأنبياء، وأكدت أنها مسلمة وتحب دينها، مهددة بمقاضاة كل من أساء لها واتهمها “ زوراً ” .



