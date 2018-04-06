التحقيق مع إعلامية شهيرة لإساءتها للأنبياء والمملكة بفيديو ساخر
أتخذت السلطات الكويتية الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفاشينيستا والمذيعة عائشة البدر، بإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، عقب تقديم شكوى ضدها لإساءتها للأنبياء والمملكة.
حيث نشرت عائشة البدر مقطع فيديو ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخرت به من رؤيا تتعلق بكل من إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، كما اتهمت سابقاً بإساءتها للمملكة.
وفي نفس السياق خرجت عائشة البدر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، نفت فيه إساءتها للأنبياء، وأكدت أنها مسلمة وتحب دينها، مهددة بمقاضاة كل من أساء لها واتهمها “ زوراً ” .
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
لايستغرب هذا الكلام من زانية وشاربة خمر
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يلعنك
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4178 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذي المفروض يقطون لسانها 😕 حقيره
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله