شرطة الرياض تطيح بسوريين عثر بحوزتهما على مبالغ نقدية مجهولة المصدر

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وفقاً للخطط الميدانية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين, فقد تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من الإطاحة بـ (مقيمين سورييّن / كلاهما في العقد الثالث من العمر) بعد تحقيق الاشتباه بهما بقيادتهما مركبة نوع هونداي (ألنترا) بيضاء اللون بطريق الرياض – الخرج السريع. حيث عثر بحوزتهما على مبالغ نقدية مجهولة المصدر جاوزت النصف مليون ريال من بينها دولارات أمريكية وعملات أجنبية ومصوغات ذهبية وعدد (2) حبوب يشتبه أنها لمادة الكبتاجون المخدر وكمية من المسكر المصنع محلياً وأسلحة بيضاء.

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهمامن قبل جهة الاختصاص، أقرّا بارتكابهما لحادثة سرقة نقود ومجوهرات من منزل مقيدة في سجل البلاغات الجنائية لدى مركز شرطة البطحاء بتاريخ 5/7/1439هـ. جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.