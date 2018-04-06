توجه لإعفاء المتقاعدين منخفضي الدخل من رسوم العمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بإعفاء المتقاعدين منخفضي الدخل من رسوم العمالة المنزلية، حيث ناشد المؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة هذه التوصية.

حيث سيناقش أعضاء مجلس الشورى التوصية التي قدمتها عضوة مجلس الشورى نورة المساعد، والعضوة موضي الخلف، خلال اجتماع المجلس المقرر يوم الثلاثاء الأول من شعبان.