إتاحة 5 وظائف إدارية بجامعة الملك سعود للعمل في جدة
أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في تخصصات عدة؛ للعمل بفرع الجامعة بجدة.
وأوضحت أن الوظائف هي:
1- محلل برامج (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
2-فني حاسب آلي (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص دعم تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.
3-مساعد إداري ثالث (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.
4-مساعد مكتبي (للنساء): شهادة الثانوية العامة.
5-مسؤول ثاني شؤون الطلاب (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص آخر ذي الصلة.
كما أكدت أن التقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا ، بدءًا من يوم الخميس الموافق 19 رجب 1439هـ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 شعبان 1439هـ.
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