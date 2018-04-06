إتاحة 5 وظائف إدارية بجامعة الملك سعود للعمل في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في تخصصات عدة؛ للعمل بفرع الجامعة بجدة.

وأوضحت أن الوظائف هي:

1- محلل برامج (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

2-فني حاسب آلي (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص دعم تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

3-مساعد إداري ثالث (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

4-مساعد مكتبي (للنساء): شهادة الثانوية العامة.

5-مسؤول ثاني شؤون الطلاب (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص آخر ذي الصلة.

كما أكدت أن التقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا ، بدءًا من يوم الخميس الموافق 19 رجب 1439هـ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 شعبان 1439هـ.