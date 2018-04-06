سفير المملكة لدى الأردن يشهد توزيع جائزة الأمير الحسن بن طلال للتميز العلمي

سعيد العجل(صدى):

شهد حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير الحسن بن طلال للتميز العلمي يوم أمس حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود.

حيث كرم الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بالمركز الثقافي الملكي اليوم ، الفائزين بالجائزة والمخصصة هذا العام لمؤسسات التعليم العالي، باستثناء التعليم التقني.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، نتيجة المنافسة للحصول على جائزة فقد فازت بالجائزة الأولى وقدرها 7000 دينار جامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروع ” إنشاء وتطوير مختبر تشخيصي مرجعي وطني في الجامعة للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والإجهاضات والوفيات حديثة الولادة ” .

وتناصفت الجائزة الثانية وقدرها 5000 دينار، جامعتا البترا عن ” تطوير طرق توصيل الأنسولين بالفم ” ، والأردنية عن ” مركز الخلايا الجذعية ” ، أما الثالثة وقدرها 3000 دينار فتناصفتها جامعتا الهاشمية عن ” حضانة الجامعة الأكاديمية النموذجية ” ، والحسين بن طلال عن ” دور كلية البترا للساحة والآثار في الكشف عن الإرث الحضاري الأردني وتقديمه للعالم ” .

وبلغ عدد الطلبات المقدمة لمكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس 25 قدمتها 14 مؤسسة تُعنى بالتعليم العالي.

