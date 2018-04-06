عجلة الدوري تدور مجددا بـ4 مواجهات قوية اليوم

نواف السالم(صدى):

تواصل الفرق المشاركة في دوري المحترفين لكرة القدم مواجهاتها، اليوم الجمعة، بعد توقف؛ حيث أن هناك 4 لقاءات قوية تشهدها الجولة الـ25 من المنافسة اليوم.

ويواجه نادي الاتحاد الذي يقبع في المركز العاشر برصيد 30 نقطة نظيره الاتفاق صاحب الـ33 نقطة بالمركز السادس، في تمام الساعة الـ8:40، على ملعب الملك عبدالله الدولي، بينما يواجه الفيحاء الذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، نادي الرائد الذي يوجد بالمركز الـ13 برصيد 13 نقطة، في نفس الساعة من مساء اليوم، وذلك على ملعب الملك سلمان.

ويلتقي نادي التعاون صاحب الـ32 نقطة بالمركز الثامن، نظيره الشباب الذي يليه في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، في تمام الساعة الـ8:40 مساءًا، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، كما يواجه القادسية الذي يوجد في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، نادي أحد الذي يتذيل آخر الترتيب برصيد 18 نقطة في نفس الساعة، وذلك على ملعب محمد بن فهد.