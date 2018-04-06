بالصورة.. رؤى الصبان بإطلالة سيئة بعيدة عن الأناقة

أماني الغامدي(صدى):

لم تلق إطلالة الممثلة الإماراتية ” رؤى الصبان ” الجديدة الاستحسان، حيث أنها كانت إطلالة سيئة ومتداخلة الأشكال والألوان بشكل مبالغ فيه.

كما أن الكثير من النجمات يرتدين القطع الرائجة ويعتقدن أن الأمر يجعلهن عصريات بنظر الجمهور، لكن في الكثير من الأحيان تفشل هذه النجمات كونهن ترتدين قطعًا هي بالفعل على الموضة، لكنها غير منسجمة مع بعضها مما يجعلهن بعيدات كل البعد عن الأناقة.

وهذا ما حدث مع رؤى حيث أنها نسقت تنوره فضية براقة مع تي شيرت بيضاء غير مناسبة لها، وما زاد الأمر سوءاً هو حذاء عالي الكعب الذي لا يمت إلى الإطلالة بصلة.