الرئيس الفلبيني يدين عمليات قتل الروهينجا ويصفها بـ ” الإبادة الجماعية “

مانيلا(صدى):

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن عمليات قتل ” الروهينجا ” في ميانمار، أنها تُعد ” إبادة جماعية ” ، مُشيرًا إلى استعداده لاستقبال أعداد منهم.

وأضاف الرئيس الفلبيني، في كلمته أمام المزارعين، أمس الخميس: ” يجب أن تساعد أوروبا أيضًا، في قبول اللاجئين من ميانمار ” ، معبرًا عن أسفه؛ لعدم تمكن المجتمع الدولي، من حل الأزمة.

وتابع ” رودريغو ” : ” أنا مستعد لقبول اللاجئين الروهينغا، نعم، سأفعل، لكن يجب علينا تقسيمهم مع أوروبا ” .

يجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 700 ألف من ” الروهينجا ” ، بمخيمات في بنغلاديش، بعد فرارهم من حملة قمع عسكرية وحشية، في ولاية ” راخين ” .