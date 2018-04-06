فيديو مثير لكلب يطارد فيلا حاول سرقة المحاصيل

نيودلهي(صدى):

أقدم كلب شجاع على مطاردة فيلا اشتهر بالتسلل إلى إحدى القري الهندية ، لسرقة المحاصيل .

وأظهر مقطع فيديو متداول الكلب وهو يعرقل طريق الفيل إلى قريته القريبة من مدينة تشيكما غالور الجنوبية، ونبح الكلب محاولا إخافة الحيوان الذي يفوق حجمه أضعافا بشجاعة.

وعلق أحدسكان القرية على الفيديو في تصريحات إعلامية ، إن الفيل مشهورا في المنطقة باقتحام القرية لسرقة المحاصيل؛ حيث حاول الكلب حجب طريقه لمدة ساعة تقريبا قبل أن يستسلم الفيل في النهاية ويمشي بعيدا.