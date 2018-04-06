بالفيديو.. معلمة توثق معاناتها مع الجبل والألغام خلال رحلتها اليومية للمدرسة

علي القحطاني(صدى):

وثَّقت معلمة، في مقطع فيديو لها، صعوبة الطريق الذي تعبره يومياً للوصول إلى المدرسة، مؤكدة أن مسافته تبلغ 250 كلم.

وأكدت المعلمة في تعليقها على المقطع، أن الطريق جبلي ويحتوي على ألغام كثيرة، بالإضافة إلى أن اتصالات الإنترنت ينقطع عنها، ولا تستطع التواصل مع أهلها، لتطمئنهم عليها.

وكان هذا الفيديو، طريقة المعلمة في الاعتراض على تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول أن المعلمين والمعلمات لا يستحقون إجازة تصل إلى 3 أشهر.

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