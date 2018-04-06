بالفيديو.. معلمة توثق معاناتها مع الجبل والألغام خلال رحلتها اليومية للمدرسة
وثَّقت معلمة، في مقطع فيديو لها، صعوبة الطريق الذي تعبره يومياً للوصول إلى المدرسة، مؤكدة أن مسافته تبلغ 250 كلم.
وأكدت المعلمة في تعليقها على المقطع، أن الطريق جبلي ويحتوي على ألغام كثيرة، بالإضافة إلى أن اتصالات الإنترنت ينقطع عنها، ولا تستطع التواصل مع أهلها، لتطمئنهم عليها.
وكان هذا الفيديو، طريقة المعلمة في الاعتراض على تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول أن المعلمين والمعلمات لا يستحقون إجازة تصل إلى 3 أشهر.
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معلمة[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله لو تصورين
مايتعاطفون معنا
الله يكتب أجري وأجرك وأجر كل متغرب عن أهله
لو يشوفون الطرق والأماكن اللي يدرسون فيها المعلمات والمعلمين مايصدقون
صديقتي مدرستها في أشهر حي لمروجين المخدرات
وزميلتي متعينة في مقطعة تضطر يوميا تقطع طريق مشهور بقطاع الطرق
وأنا طريقي كله جمال حتى وصيتي كاتبتها تحسباً في حال حصل لي حادث
على كل حال الله يرزقك بالنقل
ويمكن حسنة الوزير الجديدة دمج المدارس
المدارس اللي عددها أقل من مئة طالب تتقفل عاد الله يعينهم ويعين أهاليهم على النقل
معلمة[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله لو تصورين
مايتعاطفون معنا
الله يكتب أجري وأجرك وأجر كل متغرب عن أهله
لو يشوفون الطرق والأماكن اللي يدرسون فيها المعلمات والمعلمين مايصدقون
صديقتي مدرستها في أشهر حي لمروجين المخدرات
وزميلتي متعينة في مقطعة تضطر يوميا تقطع طريق مشهور بقطاع الطرق
وأنا طريقي كله جمال حتى وصيتي كاتبتها تحسباً في حال حصل لي حادث
على كل حال الله يرزقك بالنقل
ويمكن حسنة الوزير الجديدة دمج المدارس
المدارس اللي عددها أقل من مئة طالب تتقفل عاد الله يعينهم ويعين أهاليهم على النقل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يكون في عونك وعون كل من هم على شاكلتك،معلمين كانو أو معلمات ،مدنيين كانو أم عسكريين.
اللهم آمين.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 31 دقيقة
قطّنه شر البليه ما يضحك