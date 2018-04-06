شرفيو الأهلي والهلال يشعلان كلاسيكو الحسم

ماجد محمد(صدى):

تفصلنا ساعات عن انطلاق كلاسيكو الحسم بين الأهلي والهلال، المقرر إنطلاقه غدًا، في إطار الجولة الـ 25من دوري المحترفين.

ويجذب الكلاسيكو أنظار محبي وعاشقي الساحرة المستديرة على مستوى المملكة والدول العربية؛ لما يمتلكه الفريقين من عناصر بجنسيات عربية مختلفة.

واشتعل السباق بين قطبي دوري المحترفين على خلفية تقليص الفارق بينهما حتى وصل إلى نقطة واحدة بين الزعيم المتصدر والراقي صاحب المركز الثاني.

وانطلاقًا من أهمية الكلاسيكو شهد مران الفريقين حضور قوي لأعضاء الشرف؛ الذين حرصوا على دعم اللاعبين وتحفزيهم قبل الموقعة الحاسمة.

وشهد مران الأزرق حضور الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي، أمس الخميس، قبل مغادرة بعثة الفريق إلى جدة؛ من أجل تحفيز لاعبي الفريق ودعمهم؛ حيث وعد الأمير اللاعبين بمكافآت مادية ضخمة، في حال تجاوزهم للفريق الأهلاوي في كلاسيكو الكرة السعودية المقبل، وحصولهم على لقب دوري المحترفين.

وعلى جانب أخر حضر الأمير منصور بن مشعل عضو شرف الراقي، تدريبات النادي الأهلي الاستعدادية؛ قبل مواجهة الزعيم .

وينتظر لاعبو كلا الفريقين المكافآت في حالة تحقيق الانتصار؛ بينما ينتظر الجماهير مكافأة من فرقهم بتحقيق الفوز الثمين بلقب الدوري.