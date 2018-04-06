بالصور.. جاجوار F-Type 2019 تحصل على نظام ترفيهي أكبر

نيويورك(صدى):

ظهرت جاجار F-Type طراز عام 2019 مع مجموعة من التغييرات الطفيفة وبعض التحديثات فيما سيت تقديم السيارة للولايات المتحدة حيث ستتواجد في صالات العرض في مايو مع أسعار تبدأ من 61.745 دولار. وهذه زيادة متواضعة قدرها 850 دولار ، عن السابق ولكنها ستجلب السائقين خلف عجلة القيادة في النسخة القياسية من السيارة الكوبيه التي أعيد تسميتها بـ P300.

وتحمل السيارة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني ، بقوة 296 حصان وعزم دوران 399 نيوتن متر. وتأتي بشكل حصري مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات والذي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية. ويسمح هذا الإعداد للسيارة الكوبيه بالتسارع من 0-100 كم في الساعة في 5.4 ثانية.

أما النسخة التالية فهي F-Type P340 التي يبدأ سعرها من 69.845 دولار. وهي تتميز بمحرك V6 بشاحن فائق سعة 3.0 لتر ينتج قوة 340 حصاناً وعزم دوران يبلغ 449 نيوتن متر مع ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات قياسياً ، إلا أن هناك اختيار لتوفير السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيك مقابل 1300 دولار إضافية.

أما الطراز الثالث فهو F-Type P380 الذي يحل محل F-Type S. ويتميز بمحرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 380 حصاناً وعزم دوران 459 نيوتن متر. اما F-Type 400 Sport فيأتي بقوة 550 حصاناً وعزم دوران قدره 679 نيوتن متر. ويبلغ سعر الموديل 101.745 دولار ويأتي بناقل حركة أوتوماتيك من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي كامل يمكن من تسارع السيارة من 0-100 كم في الساعة في 3.9 ثوان قبل أن تصل إلى 299 كم / ساعة كسرعة قصوى.

وأخيرا ، يتم بيع مجموعة F-Type SVR الأعلى بين موديلات السيارة مقابل 123.745 دولارا. وتحمل محرك V8 أكثر قوة ينتج 575 حصان وعزم دوران 516 نيوتن متر. وبفضل القوة الإضافية ، فالسيارة يمكنها التسارع من 0-100 كم في الساعة في 3.5 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة 321 كم / ساعة.

وإلى جانب التغييرات البسيطة في اسماء الاصدارات ، فإن كل نسخة من F-Type ستحصل على نظام توزيع عزم الدوران بصورة قياسية ونظام معلومات وترفيه أكبر بشاشة عرض قياس 10 بوصة مع مرآة خلفية بدون إطار.