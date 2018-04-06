بالصور.. جامعة طيبة تفوز ببطولة قدم الجامعات

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية معالي وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور احمد بن محمد العيسى وبحضور معالي مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السراني توجت جامعة طيبة من المدينة المنورة ببطولة كرة القدم التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعوية ضمن الموسم الثامن لحصولها على المركز الاول بعد تغلبها على جامعة جازان 4/3 من ركلات الترجيح في المباراة النهائية التي اقيمت عصر أمس الأربعاء في استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة وحصلت على المركز الثاني وجامعة أم القرى من مكه المكرمه حصلت على المركز الثالث بينما كان المركز الرابع من نصيب جامعة سطام بن عبدالعزيز في الخرج .

واتسمت البطولة بالندية والتنافس الشريف بين الفرق الجامعية المشاركة وحظيت بحضور جماهيري كبير من طلاب الجامعات المشاركة و عموم للجماهير والنخب الرياضية مع تواجد إعلامي ملحوظ في البطولة .

وقام معالي مدير جامعة طيبة ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالإضافة إلى الدكتور أحمد السنتري مدير البطولة بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفائزين في المراكز الثلاثة بالإضافة إلى تكريم حكام البطولة والجهات الداعمة.

وقدم بهذه المناسبة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي التهاني والتبريكات للفرق الفائزة في هذه البطولة وتمنى التوفيق للفرق المشاركة في الموسم القادم.

واعرب الدكتور البقمي عن شكره وتقديره لجامعة طيبة وعلى رأسهم معالي المدير الاستاذ الدكتور عبدالعزيز السراني وعميد شوؤن الطلاب الدكتور معتاد الحربي على استضافتهم للمباراة النهائية في بطولة كرة القدم وحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي ساهم في نجاح البطولة.

كذلك وجه الدكتور عبدالله البقمي عظيم شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور أحمد العيسى ولمعالي نائبه الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العاصمي على دعمهم اللا محدود للاتحاد الرياضي للجامعات في كافة بطولاته ومناشطه.

وبعد نهاية بطولة كرة القدم يسدل الستار على بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الثامن بعد أن تميز بتنوع البطولات وتنوع الاستضافات من الجامعات وبعد أن حقق أيضا نجاحات كبيرة في المجال الفني والتنظيمي والإعلامي.

