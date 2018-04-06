لا نية لـ ” التعليم ” في تقديم الاختبارات.. و ” الجرب ” يصل الشرقية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إصابة طفلة عربية تبلغ من العمر 4 سنوات بمرض الجرب، في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، حيث سارع والدها إلى نقلها إلى مستشفى خارج المملكة بعد التأكد من إصابتها في مستشفى الجبيل العام.

وبلغ عدد الحالات المكتشفة بالجرب 189 حالة في مدارس منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجلت حالات أخرى في رنية والمدينة المنورة.

وفي الوقت نفسه، استبعد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، تقديم موعد الاختبارات، بسبب ظهور المرض، لافتًا إلى: ” العزيمة موجودة والإمكانات متوافرة، وربما اسم المرض هو السبب في تخوف الناس، وسيتم القضاء عليه بتضافر الجهود ” .