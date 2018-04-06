أمطار رعدية وزخات برد على مكة المكرمة.. اليوم

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه كل من : الطائف، الشفا، الحجرة، ميسان، اضم، الليث، السيل الكبير والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن حالة الطقس هذه ستستمر طوال اليوم وح حتى الساعة السابعة مساءًا.