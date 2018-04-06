أمطار رعدية وزخات برد على مكة المكرمة.. اليوم
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه كل من : الطائف، الشفا، الحجرة، ميسان، اضم، الليث، السيل الكبير والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن حالة الطقس هذه ستستمر طوال اليوم وح حتى الساعة السابعة مساءًا.
عمار[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صيبا نافعا
عمار[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اعفو عنا واغفر لنا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9478 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم صيبا نافعا على العباد والبلاد