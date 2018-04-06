بالصور.. الإسكندرية تستيقظ على كارثة وإخلاء سكان منطقة بالكامل

القاهرة(صدى):

تعرَّضت محافظة الإسكندرية المصرية، اليوم الجمعة، إلى كارثة بعد انهيار عقار مكون من 7 أدوار في إحدى مناطق المحافظة، ما أدى إلى إخلاءها من سكانها بالكامل عدا أسرتين رفضتا الإخلاء.

من جانبه، صرَّح محافط الإسكندرية بأنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، و الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث.

كما أصدر تعليماته بعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، و رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما توقفت حركة القطارات بالمنطقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، والدفع بعدد من أتوبيسات النقل العام لنقل راكبى القطارات من الأسكندرية إلى كفر الدوار والعكس.