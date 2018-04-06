الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح التحقيق في حادثة ” حافلة السيتي “

طلال الغامدي(صدى):

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، أمس الخميس، التحقيق التأديبي في حادث الاعتداء على حافلة فريق مانشستر سيتي من جماهير ليفربول عقب المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دوري الأبطال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، أوضح خلاله: ” ستتولى لجنة الرقابة والأخلاقيات والتأديب التابعة للاتحاد، النظر في هذه القضية في 31 مايو المقبل. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه اعتذر ليفربول عن الواقعة في بيان خاص به، بينما أعلنت الشرطة الإنجليزية أيضًا فتح التحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادثة.