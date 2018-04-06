بالفيديو.. جماهير الزعيم يستقبلون اللاعبين بـ ” السيلفي ” أمام فندق إقامتهم

ماجد محمد(صدى):

احتشد جماهير الزعيم، مساء أمس الخميس، أمام فندق إقامه لاعبيه؛ لاستقبالهم لحظة الوصول إلى جدة.

واستقبل الجماهير اللاعبين بحفاوه كبيرة؛ لتحفيزهم قبل كلاسيكو الحسم المرتقب، والمقرر إقامته غدًا السبت في مواجهة الأهلي، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

ووثق فيديو لحظة اندفاع الجماهير نحو اللاعبين عند وصولهم لالتقاط صورًا تذكارية ” سيلفي ” بجانبهم.

